La Pallacanestro Cantù ha dato il proprio benvenuto ad Andrea Crosariol, giunto stamane in quel di Cermenate, presso la sede della società in via Matteotti. Il giocatore è stato accolto dal direttore sportivo Pier Francesco Betti e dallo staff biancoblù, prima di rilasciare una dichiarazione sul suo arrivo: “Cantù è una delle più grandi piazze italiane, sono felice di essere qui. Sono molto contento, non potevo dire di no ad una società del genere, per la sua storia e per i suoi tifosi. Ho avuto modo di incontrarli tante volte da avversario e trasmettono davvero tanto durante le partite, non vedo l’ora di giocare per loro.” A breve partirà la preparazione atletica

.