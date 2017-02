Ritorna al PalaBancoDesio, dopo due trasferte consecutive e la pausa per la Final 8 di Coppa Italia, la Red October Cantù, che affronterà oggi alle ore 17.30 la Betaland Capo d’Orlando con l’obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale per rilanciarsi in classifica. I paladini del coach Gennaro Di Carlo sono una delle sorprese di questa stagione e si trovano al momento all’ottavo posto in campionato, a quota 20 punti nonostante la sconfitta interna di due settimane fa contro la Dolomiti Energia Trento.