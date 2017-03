(a.p.) Bellissima notizia per il vivaio della Pallacanestro Cantù, che conferma la sua straordinaria annata. Dopo la conquista delle Finali Nazionali centrata della formazione Under 20 griffata Jumbo Collection Cantù e l’accesso all’interzona delle squadre Under 18 e Under 15, il Progetto Giovani Cantù ha raggiunto anche le finali nazionali Under 13 del Join The Game 3 contro 3 grazie al quartetto formato da Tommaso Bon, Guglielmo Borsani, Stefano Elli e Tommaso Moscatelli che domenica scorsa a Macherio si è laureato campione regionale lombardo di categoria. Un successo che oltre al titolo regionale permette ai giovani canturini di staccare il biglietto per le finali nazionali che si giocheranno a Jesolo il 20 e 21 maggio per tentare di aggiudicarsi lo scudetto. E pensare che la fase regionale non era iniziata bene per i canturini, che nella prima partita del girone erano stati sconfitti dalla Libertas Cernusco. Poi però i quattro Under 13 biancoblù si sono riscattati conquistando un poker di successi contro Urania Milano, Bernareggio, BBL Sprinters e Pallacanestro Varese, arrivando così a giocarsi il passaggio del turno contro l’imbattuta Blu Orobica Bergamo. Proprio superando nettamente il team bergamasco i biancoblù si sono sono qualificati per la semifinale, dove hanno sconfitto anche Assago approdando in finalissima. Un ultimo ostacolo separava dunque Cantù dalle finali tricolori, il derby di finale contro l’AJ Olimpia Milano. La gara è stata bellissima con le due formazioni che hanno duellato punto a punto, tanto che il risultato alla fine del tempo regolamentare era di perfetta parità, 13-13. E’ toccato dunque all’overtime, disputato con la formula del golden canestro, stabilire chi fosse il nuovo campione lombardo. Dopo un errore per parte è stato il canturino Stefano Elli a realizzare l’appoggio che ha regalato al PGC la vittoria per 15-13, il titolo lombardo e sopratutto il biglietto per le finali scudetto di Jesolo.