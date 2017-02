La gara persa malamente contro Capo d’Orlando (QUI il resoconto) potrebbe essere stata l’ultima di Kiril Bolshakov sulla panchina della Pallacanestro Cantù. L’allenatore che era a sua volta subentrato a Rimas Kurtinaitis pare decisamente avviato verso l’esonero. Nel caso, in pole position ci sarebbe un personaggio amatissimo – nonché cittadino onorario di Cantù – come Carlo Recalcati, che sta riflettendo sull’opportunità che gli è stata offerta dal club brianzolo. Del resto in questa stagione lo si è visto spesso al palazzetto a seguire in prima fila le sfide della Red October e ben conosce la squadra 2016-2017. Un suo sì non è comunque così scontato. Nella giornata di lunedì – magari alla presentazione del nuovo sponsor Mia – sono attese novità su questo fronte.