La vittoria con la Germani Brescia sembrava aver dato la sprint giusto alla Red October Cantù. La formazione brianzola ha infatti perso la gara di Pesaro per 78-73. Una sfida in cui si sono rivisti gli antichi fantasmi, con i canturini che hanno chiuso avanti dopo il primo tempo (34-41), ma poi nella terza frazione hanno registrato il solito calo (57-56 per i marchigiani). Poi la Red October ha lottato fino al termine ma non è riuscita a strappare quello che sarebbe stato un successo di grande importanza.

“La prestazione difensiva di oggi è stata negativa a livello individuale – commenta Kiril Bolshakov, allenatore di Cantù – ma è una macchina che si può migliorare, e sono sicuro che con questo roster potremo compiere grandi passi avanti. Sicuramente noi avremmo dovuto interpretare meglio la gara e giocare con un atteggiamento diverso”.

La Red October Cantù tornerà in campo domenica prossima a Sassari: a mezzogiorno in punto affronterà la Dinamo, che oggi ha perso (56-48) sul parquet della Germani Brescia.

La classifica (dal sito Pallacanestro Cantù)