Ci sono anche ex giocatrici della Comense che fu, nel gruppo delle atlete convocate da Andrea Capobianco, commissario tecnico della Nazionale femminile di basket. Dal 26 al 28 febbraio a Montegrotto Terme (Padova), le azzurre prepareranno l’EuroBasket Women 2017, in programma in Repubblica Ceca dal 16 al 25 giugno. Nel gruppo, dunque, sono state chiamate le ex nerostellate Martina Fassina (ora al San Martino Di Lupari) e Laura “Chicca” Macchi, Raffaella Masciadri e Giulia Gatti (Schio).