Kiril Bolshakov, coach della Red October Cantù, è ancora molto deluso per lo stop della sua squadra a Pesaro e, anche se ormai mancano poche ore alla partita di Sassari (domenica, ore 12), il tecnico non nasconde l’amarezza.

«L’esito di ogni gara dipende per il 50% da noi stessi e per il 50% dagli avversari. Questo è emerso chiaramente a Pesaro – afferma – Se avessimo giocato come nelle ultime sfide casalinghe il risultato sarebbe stato sicuramente diverso. Non riesco ancora a trovare una spiegazione per questa sconfitta».

«Nella sfida di Pesaro, e lo dico con il massimo rispetto per i nostri avversari, abbiamo fatto tutto il possibile per perdere» aggiunge un seccato Bolshakov.

Ma ora incombe il match di Sassari. «Non posso promettere che vinceremo, ma devo dire che in settimana ci siamo preparati al meglio allenandoci con grande intensità e concentrazione. Sassari è una squadra forte, che sta attraversando un ottimo momento di forma, come testimoniato dalle otto vittorie casalinghe consecutive».

In Sardegna l’allenatore della Red October potrà contare su un maggiore minutaggio del capitano Craig Callahan, in ripresa dal problema muscolare che lo tormenta da tempo.

«Sassari ha un roster completo perché ha a disposizione due giocatori per ogni ruolo – conclude il coach – ma andremo in Sardegna decisi a giocarci le nostre possibilità».