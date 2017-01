Sei giocatori in doppia cifra; una convincente prestazione di squadra;il confortante inserimento degli ultimi arrivati, Calathes e Cournooh; il terzo tempo che finalmente non è stato da incubo. Il mix ideale per la Red October Cantù, che al palazzetto di Desio ha battuto Brescia – rivelazione della serie A 2016-2017 – con il punteggio di 81-65. Unico rimpianto, il fatto che i brianzoli non siano riusciti a ribaltare il -20 dell’andata. Cosa che conta in prospettiva playoff. Perché, con una Red October così competitiva, è impossibile non pensare che questa formazione possa recitare un ruolo sempre più importante.

A fine partita il presidente del club brianzolo, Irina Gerasimenko, ha avuto parole di elogio per i suoi ragazzi e per il lavoro dello staff tecnico. “Sono molto contenta per questa vittoria arrivata contro un avversario forte – ha commentato il massimo dirigente – Tutti i giocatori hanno dato del loro meglio, compresi i nuovi arrivati. I 20 punti di distacco che non siamo riusciti a recuperare? Non pensiamoci. In questo momento quello che conta di più è vincere e… abbiamo vinto”.

“Per quanto riguarda il nostro allenatore Kiril Bolshakov – aggiunge Irina Gerasimenko – non ne posso che parlare bene. Ha una lunga esperienza con molte squadre e con noi aveva già lavorato con la Red October Volgograd nel campionato russo: conoscevamo le sue qualità, prima fra tutte quella di essere una persona e un tecnico molto intelligente”.

Non manca anche una dichiarazione sulla vicenda di Vaidas Kariniauskas, che non si è presentato agli allenamenti e che si è allontanato dalla squadra “in maniera ingiustificata”, come ha scritto il club in un suo comunicato. “Sono molto dispiaciuta per questa vicenda – afferma ancora il presidente – Ha lasciato il club senza giustificazione: posso confermare, visto che qualcuno ha parlato di problemi con i pagamenti che, in accordo con le regole e il contratto, i pagamenti a lui dovuti sono sempre stati regolari. Per me è stata una brutta sorpresa”. Irina Gerasimenko esclude nuovi interventi sul mercato: “Penso che Alex Acker, con più spazio, proprio contro Brescia ha dimostrato di poter dare un aiuto importante a questa squadra proprio al posto di Kariniauskas”.