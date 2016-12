Per Paola Novati sotto l’albero di Natale c’è la chiamata azzurra con la nazionale. La comasca classe 1998 – ex Comense e ora punto di forza della squadra Under 20 e della serie A del San Gabriele Milano – parteciperà al raduno collegiale che l’Italia Under 19 Femminile svolgerà a Roma dal 27 al 30 dicembre. La prima tappa in preparazione dei prossimi Mondiali 2017.

«Sono felicissima di questa chiamata, ci tenevo proprio tanto», dice Paola. Una grande soddisfazione anche per tutto il lavoro svolto in questi anni dal club milanese che su Paola e sulle sue giovani punta forte, come ammette il responsabile del settore giovanile neroarancio Andrea Piccinelli «Sono felice per Paola, che si è meritata con il lavoro sul campo e le prestazioni questa convocazione azzurra – spiega – Un premio per la sua serietà, per il suo entusiasmo e l’energia che mette in ogni allenamento e in ogni partita. È proprio un bell’esempio anche per le più piccole». «Paola ha voluto questa convocazione, ci ha sperato ci ha creduto e l’ha ottenuta – conclude il tecnico della società milanese – Speriamo che ne arrivino altre a premiare le nostre giovani».