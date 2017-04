Per la quinta volta consecutiva dal 2013 la Briantea84 Cantù giocherà la finale per lo scudetto di basket paralimpico. Dopo aver perso gara 1 di semifinale una settimana fa nelle Marche (51-48), stasera la formazione comasca ha ottenuto il pass per l’atto decisivo per il tricolore. La Briantea, nella gara casalinga di Seveso, doveva vincere con quattro punti di scarto: alla fine si è imposta per 76-61. E così la formazione del presidente Alfredo Marson affronterà nella finalissima i sardi del Porto Torres, che ha chiuso al primo posto nella regular season.

“Ho sempre avuto fiducia dei miei ragazzi – ha commentato il coach della UnipolSai Marco Bergna – Noi abbiamo grandi giocatori, hanno dimostrato classe e carattere, dal primo all’ultimo. Ora abbiamo una pausa scandita dai ritiri nazionali, poi ci aspettano Coppa Campioni e finale scudetto: abbiamo ancora tanto da fare”.

“Ci siamo conquistati la finale scudetto, adesso mai dire mai – ha spiegato una soddisfatta Laura Morato – La testa è anche alla Coppa Campioni, ovviamente: giocare in questa competizione lascia un grandissimo senso di responsabilità, non che il campionato abbia un valore minore, anzi. Ma giocarsi la più importante coppa europea regala una sensazione straordinaria”.