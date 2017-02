Una partita per riprendere il feeling con la vittoria dopo lo stop con la capolista Porto Torres. La pratica Padova si chiude quasi subito: bastano meno di due quarti agli uomini di coach Marco Bergna per poter amministrare in tranquillità un match che finisce agli atti con il punteggio di 39-83 per la UnipolSai Briantea84. Filippo Carossino top scorer tra le fila dei biancoblù con 19 punti, mentre Brian Bell colleziona una doppia doppia (15 punti e 12 rimbalzi). Nella classifica di serie A di basket paralimpico la Briantea è sempre seconda, a quattro lunghezze da Porto Torres.

Sesta giornata di ritorno. I risultati. Gsd Porto Torres – Santa Lucia Roma 72-52; Special Bergamo Sport Montello – Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 48-45; Padova Millennium Basket – UnipolSai Briantea84 Cantù 39-83; Cimberio Hd Varese – Santo Stefano Banca Marche 49-66. Riposa: Decc Group Amicacci Giulianova

Classifica: Gsd Porto Torres 26; UnipolSai Briantea84 Cantù 22; Deco Group Amicacci Giulianova 18; Santo Stefano Banca Marche 16; Santa Lucia Roma 10; Padova Millennium Basket 8; Cimberio Hs Varese 8; Special Bergamo Sport Montello 6; Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 2