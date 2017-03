A Pescara la UnipolSai solleva la Coppa Italia 2017 di basket paralimpico e conferma sul petto il sigillo conquistato nel 2016. Sono stati 40’ di gara dominata, oggi a Pescara contro Porto Torres, domato dagli uomini di coach Marco Bergna per 81-54. Il trofeo, il quarto nella storia del club del presidente Alfredo Marson, si aggiunge a quelli conquistati nel 2004, 2013 e 2016.

“La Briantea84 è tornata – ha affermato il capitano della UnipolSai Ian Sagar, alla sua terza Coppa Italia con la maglia della UnipolSai – Abbiamo fatto i nostri compiti per un mese per prepararci a questa coppa: questo ci ha permesso di trovare un sistema per fermare Porto Torres. Un sistema che ha funzionato. Il punto forte di questa squadra è la panchina: tutti sono entrati anche per pochi minuti ma dando un contributo importantissimo. Porto Torres non ha questa fortuna. Dedico questo trofeo a tutti, alla squadra intera perché abbiamo lavorato forte, abbiamo tenuto il gruppo insieme per questo obiettivo, e poi ovviamente a mia moglie perché sono sempre lontano da lei”.

“Aspettavamo questa partita per rifarci da due sconfitte brutte con Porto Torres in campionato, una amarezza che ci siamo portati in queste settimane di preparazione – ha ammesso coach Marco Bergna – Abbiamo dimostrato di essere una vera squadra: tutto quello che abbiamo provato nell’ultimo periodo è stato messo in pratica, veri professionisti con una grande cuore e molta determinazione. Abbiamo voluto e ottenuto questa vittoria con un risultato schiacciante. Con marzo è iniziato un periodo molto duro: il primo appuntamento è andato, la riconferma della Coppa Italia. Poi arriva l’Eurolega già la prossima settimana. Se giocheremo così potremo dire la nostra sia in Italia che in Europa, la direzione è quella giusta”.