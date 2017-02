Seconda sconfitta consecutiva per la Red October Cantù. Dopo lo stop a Pesaro, oggi, nell’incontro giocato a mezzogiorno, la formazione brianzola è stata superata a Sassari. I padroni di casa della Dinamo si sono imposti con il punteggio di 80-65. Un sfida sostanzialmente equilibrata per i primi tre tempi. All’inizio della quarta frazione, infatti, i sardi avevano soltanto tre punti di vantaggio (57-54). Ma nella parte conclusiva Sassari ha poi preso il largo e ha distanziato gli avversari, pur non riuscendo a ribaltare il punteggio dell’andata (a Desio Cantù vinse con 21 punti di vantaggio). Elemento utile in ottica playoff anche se gli spareggi di fine stagione, con questo nuovo passo falso, appaiono sempre più lontani e l’obiettivo realistico della formazione di Kiril Bolshakov diventa una salvezza tranquilla.

Il tabellino.

Banco di Sardegna Sassari-Red October Cantù 80-65 (21- 14, 33-37, 57- 54)

Red October Cantù: Acker 3, Chinellato ne, Cournooh 10, Baparapè ne, Parrillo 3, Pilepic, Calathes 7, Callahan ne, Darden 3, Dowdell 18, Quaglia, Johnson 21. All. Kiril Bolshakov.

Banco di Sardegna Sassari: Bell 17, Lacey 10, Devecchi, D’Ercole, Sacchetti, Lydeka 7, Savanovic 16, Carter 5, Stipcevic 17, Lawal 8, Monaldi ne, Ebeling ne. All. Federico Pasquini.