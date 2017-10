La NscK1, nuovo vertical della Nsc Bellagio Skyteam ha visto la firma di Daniel Antonioli e Ilaria Bianchi. Il tracciato di 4,5 km ha condotto i runner da Bellagio al Belvedere del monte Nuvolone. Secondo posto tra gli uomini per Cristian Minoggio, terzo il ciclista Davide Panzeri. Nella top five il talento del canottaggio mondiale Gabriel Soares. Nella corsa in rosa, Ilaria Bianchi davanti a Chiara Fumagalli e Cecilia Pedroni, settima Elisabetta Sancassani, la campionessa bellagina di canottaggio.