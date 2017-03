Rubate, abbandonate o magari anche dimenticate. Nuove e in perfette condizioni o vecchie e da rottamare. Lasciate senza alcuna protezione o assicurate con catene e lucchetti. Gli agenti della Polizia locale di Como hanno recuperato decine di biciclette in diverse zone della città e sperano di restituirne almeno una parte ai legittimi proprietari. Nell’ambito dell’operazione sono stati anche denunciati per ricettazione due uomini trovati in possesso di bici sicuramente oggetto di furto.

I furti di biciclette sono in aumento nel capoluogo lariano. L’unità operativa Sicurezza urbana della Polizia locale di Como ha programmato dunque, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, attività finalizzate proprio al contrasto di questo reato. I vigili della sezione Interventi sul territorio hanno al contempo effettuato un’attenta ricognizione per recuperare i mezzi abbandonati, per vari motivi, un po’ ovunque in città. La ricognizione ha permesso di recuperare un cospicuo quantitativo di biciclette, in parte in stato di abbandono e in altri casi possibile oggetto di furto.

I mezzi sono stati trovati dalle pattuglie del pronto intervento in particolare nella zona di via Borgovico, via Milano, piazza Maggiolini e ai Giardini a lago. «Le mediocri condizioni e lo stato in cui versano alcune delle bici recuperate – fanno sapere dal comando della polizia locale di Como – fanno pensare che gli autori dei furti, non essendo riusciti a piazzarle sul mercato nero, se ne siano disfatti, abbandonandole». Due persone, sorprese dagli agenti del settore Sicurezza urbana in possesso di bici rubate sono state denunciate a piede libero con l’accusa ricettazione. In due circostanze, i vigili sono riusciti a risalire ai legittimi proprietari che, dopo aver presentato denuncia, hanno potuto riavere le loro biciclette.

Alcuni dei mezzi recuperati erano legati con lucchetti e catene. «Erano in pessimo stato – precisano i vigili – e pensiamo che i proprietari abbiano pensato di disfarsene lasciandoli sulla pubblica via». Tutte le bici sono custodite al comando di Polizia locale di Como. I cittadini che hanno subito il furto di una bicicletta, possono verificare se il proprio mezzo sia tra quelli recuperati presentandosi negli uffici di viale Innocenzo XI dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 12 e chiedendo di poter prendere visione dei mezzi conservati dai vigili.