Colpiva anche in provincia di Como la banda di ladri, composta da dieci albanesi, arrestata ieri dai carabinieri del comando provinciale di Novara. Al momento, i malviventi sono accusati di 26 colpi, due dei quali tentati ma non riusciti, oltre che del reato di ricettazione perché per i loro raid utilizzavano potenti auto, tutte risultate rubate. I furti contestati alla banda sono stati commessi negli ultimi due mesi nelle province di Como, Varese, Bergamo, Brescia, Milano, Piacenza, Cuneo e Novara.

I dieci arrestati, secondo quanto rivelato ieri dagli inquirenti, erano in gran parte irregolari sul territorio nazionale. Uno degli albanesi della banda, arrestato per furto, condannato e rimesso in libertà lunedì mattina, la sera stessa era impegnato in un nuovo colpo in un appartamento di Cherasco, in provincia di Cuneo. Per tutti gli arrestati, il giudice per le indagini preliminari ha già convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. L’operazione è stata condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Novara, che per circa due mesi e mezzo hanno lavorato per raccogliere gli elementi necessari a individuare i componenti della banda. I malviventi avevano già preparato ulteriori colpi in diverse zone del Nord Italia dove avevano fatto sopralluoghi nei giorni scorsi.