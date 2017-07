Bloccato in una profonda buca nel tentativo si salvare il suo cane che era finito nella forra, un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco, insieme all’animale. Entrambi stanno bene. L’intervento dei pompieri si è reso necessario ieri pomeriggio a Lezzeno, in località Cendraro. Un uomo è riuscito ad individuare il suo border collie, che era scappato nei giorni scorsi spaventato dai fuochi d’artificio. L’animale era finito in una forra nel bosco e il proprietario ha provato da solo a salvare l’animale. Dopo aver raggiunto a fatica il cane però, l’uomo ha tentato invano di risalire e, quando si è reso conto di essere bloccato, ha chiesto aiuto. A Lezzeno sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati del Saf che, con la collaborazione anche di alcuni residenti della zona, hanno recuperato l’uomo e il cagnolino a una profondità di circa 50 metri. Entrambi stanno bene.