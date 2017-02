Dal Bolshoi Ballet di Mosca martedì 21 febbraio arriva nei cinema italiani La bella addormentata, l’amatissima fiaba di Charles Perrault che vedrà in scena la compagnia di balletto più famosa al mondo sulle musiche senza tempo di Pëtr Il’ič Čajkovskij. La storia della principessa Aurora, prigioniera in un sonno di morte da cui solo il suo principe potrà risvegliarla, sarà resa ancor più imperdibile dagli splendidi costumi di Franca Squarciapino e dalle lussuose coreografie di Ezio Frigerio, grande scenografo comasco

. Sarà a Montano Lucino in esclusiva all’Uci Cinemas, alle ore 19.45. Sul palco si esibiranno la giovanissima étoile Olga Smirnova, affiancata dal talentuoso primo ballerino Semyon Chudin, nei ruoli della principessa addormentata e del principe che la riporterà alla vita. Debuttato nel 1890 a San Pietroburgo e di immediato e dirompente successo, lo spettacolo sarà un vero e proprio tripudio coreografico, tra scene di corte fino alla grandiosa sequenza finale del matrimonio, durante cui tutti i personaggi più indimenticabili di Perrault compariranno per rendere omaggio ai giovani sposi: dal Gatto con gli stivali a Cenerentola, da Cappuccetto Rosso al Lupo. La stagione di danza 2016/2017 del Bolshoi si inserisce, insieme a quella operistica del Met di New York, nell’ambito di Stardust Classic: sette opere e sette balletti, tra classici intramontabili e nuove sorprendenti produzioni interpretate dai grandi nomi della danza e dell’opera, direttamente dai palcoscenici più prestigiosi del mondo allo schermo del cinema più vicino a casa. Costo biglietto: 12-10 euro.