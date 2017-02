Infortunio sul lavoro e paura nel primo pomeriggio di ieri (intorno alle 14.30) per un dipendente neoassunto del salumificio Fumagalli di Tavernerio. Da quanto è stato possibile accertare l’uomo (si tratterebbe di un italiano di 38 anni) è rimasto impigliato con un braccio in un macchinario per impastare e per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Como. La situazione è apparsa subito molto grave, e la richiesta di intervento è stata inoltrata dal 118 con il codice rosso. A Tavernerio, in via Briantea, sono arrivati gli uomini del soccorso e pure l’elicottero inviato dal Niguarda di Milano.

Come detto, complicate sono state soprattutto le manovre per liberare l’arto rimasto impigliato nel macchinario. Il ferito, solo due ore dopo l’infortunio è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. A preoccupare è soprattutto la mano che è rimasta schiacciata nell’apparecchiatura che stava pulendo. Sulla dinamica dell’accaduto lavoreranno ora i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute dell’Insubria, cui è affidato il compito di ricostruire le fasi che hanno portato all’infortunio sul lavoro.

In via Briantea a Tavernerio sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Como che hanno supportato il lavoro dei tecnici dell’Ats. Il dipendente ferito – come detto – è stato trasportato il elisoccorso all’ospedale di Varese dove è giunto alle 16.10. Anche dopo un secondo controllo del pronto soccorso la situazione si è confermata grave e l’uomo è stato ricoverato in codice rosso.