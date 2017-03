Regular season terminata per l’UnipolSai-Briantea84. Al Palasport di Seveso come da pronostici, la formazione brianzola ha battuto Bergamo per 91-32, con un Brian Bell migliore marcatore a quota 21 punti. Nessun risultato eclatante nemmeno dagli altri campi, con le favorite Porto Torres e Santo Stefano a imporsi rispettivamente su Deco Giulianova (88-64) e Dinamo Lab Sassari. Ora testa alle semifinali playoff: serie al via sabato 1° aprile, da disputarsi al meglio delle. La UnipolSai, seconda classificata al termine della stagione regolare, incontra in trasferta Santo Stefano Banca Marche (terza), mentre Porto Torres (prima) affronta la Deco Amicacci Giulianova (quarta).

“A livello di classifica non contava ormai nulla, perché Bergamo matematicamente era già retrocessa – ha ammesso al termine della gara il coach dei brianzoli Marco Bergna -. I ragazzi hanno lavorato parecchio su nuovi giochi in difesa e attacco in previsione dei playoff e Coppa Campioni. Abbiamo una serie di partite tutte importanti, ma noi stiamo attraversando un buon periodo, ci stiamo preparando bene. La Final Four continentale di Tenerife sarà un’altra bella battaglia”.

Questo il commento a caldo di Adolfo Berdun: “Fra una settimana abbiamo la semifinale scudetto, era importante mantenere intensità mentale e fisica, oltre che non succedesse nulla a nessuno. È andata benissimo, giocando di squadra. Abbiamo finito nella migliore maniera il campionato, ora arriva la parte più importante. Abbiamo una semifinale, difficile come tutte le semifinali. Noi non stiamo sottovalutando nessun aspetto nella nostra preparazione. Pensando all’Europa, penso che abbiamo tutte le carte in regola per far vedere chi è Cantù. La squadra più forte d’Europa possiamo essere anche noi: la Briantea84 è nelle prime quattro da qualche anno, ora manca il salto di qualità”.