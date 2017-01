In un palazzetto gelido – incredibilmente al Palaserradimigni di Sassari il riscaldamento non funzionava – la UnipolSai Briantea ha inaugurato al meglio il suo 2017 imponendosi per 42-83 sulla DinamoLab. Un girone di ritorno del torneo di serie A di basket paralimpico aperto nel migliore dei modi per i ragazzi di Marco Bergna.

“Abbiamo provato quintetti senza il nostro capitano, già anche in previsione delle coppe europee che ci attendono tra un mese – ha spiegato coach Bergna – Dopo una sosta iniziale abbiamo trovato difficoltà a sbloccarci all’inizio, forse anche per i pochi stimoli. Nel terzo quarto, come accaduto in molte partite finora, abbiamo allungato e fatto vedere il bello di questa squadra. Ora abbiamo una pausa lunga per lavorare prima di trovare Santo Stefano il 21 gennaio”.

Dopo la gara di Sassari, il calendario prevede infatti il turno di riposo per la UnipolSai, ultima boccata d’aria in vista dei numerosi impegni in calendario. Oltre al campionato e alla Coppa Italia 2017, la stagione si arricchisce degli appuntamenti di Eurolega, da quest’anno in una nuova formula a tre step, con un girone preliminare a cinque squadre nel mese di febbraio (3-4-5 febbraio a Gran Canaria), quarti di finale a quattro squadre nel mese di marzo (10-11-12 marzo) e una Final Four tra fine aprile e inizio maggio.