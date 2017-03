La Mia Briantea84 è ufficialmente una delle quattro finaliste della Champions Cup 2017 di Basket paralimpico, in programma a Tenerife. Un altro obiettivo raggiunto per il club di Alfredo Marson, che dopo la Coppa Italia, trova il suo posto sui gradini più alti della pallacanestro europea. Nel girone di qualificazione di Madrid gli uomini di coach Marco Bergna hanno chiuso la pratica, superando i turchi del Besiktas, nell’ultima e decisiva sfida, con un perentorio 41-62. Affermazione che ha garantito appunto il pass per le finali del 5 e 6 maggio.

“Una qualificazione che non era scontata – commenta coach Bergna – Sapevamo che ci attendeva un’impresa difficile ma abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare. Ci siamo strameritati questa finale, abbiamo giocato due partite praticamente perfette e contro il Besikitas abbiamo dato l’ennesima prova di carattere. Un grande plauso alla squadra: tecnica, carattere, concentrazione, determinazione. Non è mancato nulla.”