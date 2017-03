È l’evento che apre la stagione dei motori in provincia di Como: oggi e domani Lariofiere a Erba ospita il Brianza Motorshow. Un’edizione che presenta una serie di novità, a partire dal cambiamento del management, coordinato dal nuovo direttore generale, Giuseppe Lorito.

I padiglioni di Lariofiere oggi sono aperti dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 21. Nel 2016 si registrarono più di 23mila visitatori.

Giovedì la presentazione della manifestazione nella sede dell’Automobile Club di Como, con il direttore Giuseppe Pianura e il vicepresidente Paolo Brenna a fare gli onori di casa.

A farla da padrone ci saranno auto e moto, accessori, negozi specializzati, le concessionarie con le ultime novità, punti dedicati alla sicurezza stradale (con Aci e Polizia stradale) e – una collaborazione consolidata da anni – non mancherà lo stand della Fondazione dedicata a Marco Simoncelli.

Tra gli ospiti di spicco dell’evento, l’ex pilota di motociclismo Loris Capirossi, che sabato sarà a disposizione degli appassionati a partire dalle ore 14.

Molte le iniziative per soddisfare gli appassionati: ci saranno i simulatori della Ferrari F1, una pista per minimoto, sfilate, momenti musicali e di burlesque, test drive, raduni, presentazioni di libri e street food.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro (8 per donne e ragazzi dai 12 ai 16 anni).