Loris Capirossi è stato la “star” della prima giornata, a Lariofiere di Brianza Motorshow. Ieri sono state migliaia le persone che hanno affollato i padiglioni del centro espositivo erbese per l’attesissima manifestazione.

Anche nella giornata di oggi porte aperte e tante opportunità per chi ama il mondo dei motori a 360 gradi. Al di là degli stand degli espositori, Brianza Motorshow prevede anche una lunga serie di iniziative ed eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Oggi Lariofiere sarà aperto dalle ore 10 fino alle 21.