(m.pv.) Pare che una bottiglia di Chardonnay la stessero già bevendo poco distante dal parcheggio dell’azienda che avevano preso di mira, la Pagani di Lurate Caccivio. Ditta attiva nel campo della vendita di vini e bevande. Ma il colpo è terminato con l’arresto da parte dei carabinieri, subito intervenuti.

Due uomini sono finiti ieri mattina a processo per direttissima: si tratta di un 20enne e di un 39enne di Lurate Caccivio. Entrambi hanno chiesto i termini a difesa e si tornerà in aula il 12 gennaio. Nella notte tra mercoledì e giovedì, sembra intorno all’1.30, si sarebbero introdotti nell’azienda aprendo un furgone e rubando sei cartoni di vino Chardonnay (36 bottiglie in tutto).

Poi, dopo la fuga, avrebbero “brindato” al colpo, incuranti del fatto che i carabinieri, allertati dell’accaduto, stavano sopraggiungendo. Il furto della coppia è stato così bloccato immediatamente e i due sono poi stati portati in una camera di sicurezza della caserma di Fino Mornasco per essere processati.