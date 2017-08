Nessun concerto in programma, nessuno show italiano alle spalle, ma solo la voglia di una vacanza in riva al lago. E così Bruce Springsteen, il Boss del rock’n’roll mondiale da alcuni giorni sta trascorrendo un periodo di relax sulle rive del Lario. E come abitudine – solitamente lo si avvistava dopo i tradizionali spettacoli a San Siro – non è mancato un giro in compagnia della moglie Patti Scialfa in via Milano, in un noto negozio di abbigliamento dove la coppia ha fatto shopping per un paio d’ore. Un periodo troppo lungo per sfuggire alle “attenzioni” dei fan del Boss che rapidamente e da ogni dove sono comparsi all’esterno della boutique. Il rocker del Jersey, tradizionalmente molto disponibile con i fan, anche questa volta non si è sottratto all’abbraccio dei suoi estimatori.

