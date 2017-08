Inquietante duplice episodio nella notte. Due roghi, quasi certamente di origine dolosa, hanno distrutto un’auto con targa francese e una moto parcheggiate nella zona di Como Borghi. I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima delle 4 di mattina. La vettura andata completamente distrutta era parcheggiata in via Petrarca, danneggiata seriamente un’altra macchina che si trovava dietro quella data alle fiamme. La moto, una potente Bmw, era invece posteggiata in piazzale Gerbetto, proprio vicino alla congiunzione con via Sirtori. Indaga la Questura di Como. Si spera di avere indicazioni utili sugli autori degli incendi grazie alle telecamere della zona.