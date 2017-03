Nuovo evento, ieri, a Como nell’ambito dei festeggiamenti per i 200 anni di vita della Ca’ d’Industria, l’istituto geriatrico cittadino aperto il 3 marzo del 1817. Quella di ieri è stata una giornata di festa che è andata ad aggiungersi a una serie di altre iniziative organizzate per celebrare il prestigioso “compleanno” di una delle istituzioni più apprezzate e conosciute in città. Nella foto, la litografia offerta dall’artista comasco Giuliano Collina e scoperta ieri in occasione dell’evento celebrativo.