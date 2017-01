Dramma nella notte di San Silvestro. Una 36enne di origine ecuadoriana residente a Como è precipitata dal quinto piano di un condominio di Abbiategrasso (Milano), dove stava trascorrendo la notte del passaggio dal 2016 al 2017 assieme al 34enne compagno, anch’egli equadoriano e proveniente da Como, in casa di amici. Il gravissimo incidente si è verificato intorno alle tre del mattino. La donna, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta dal balcone dell’edificio. Soccorsa, è ricoverata in gravissime condizioni all’Humanitas di Rozzano (nella foto). Il fatto è stato reso noto solo oggi. I carabinieri escludono che l’evento abbia origine dolosa e indagano per ricostruire le cause. In ogni caso l’appartamento di Abbiategrasso nè stato posto sotto sequestro e sono in corso verifiche per accertare l’altezza del parapetto.