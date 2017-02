Attraverso la pagina Facebook del “Corriere di Como” (cliccare QUI per il collegamento) gli aggiornamenti in diretta dallo stadio Sinigaglia per l’odierna sfida di cartello tra il Como e l’Alessandria con immagini, le principali news e filmati di commento sul match vinto per 2-1 dalla formazione di mister Fabio Gallo (reti, per gli azzurri, di Chinellato e Cristiani). Grazie a questo successo i lariani salgono al quinto posto in classifica. Sabato prossimo impegno in trasferta, sul campo del Racing Roma, fanalino di coda del girone A.

La classifica del campionato (dal sito del Calcio Como)