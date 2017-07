L’annuncio – dopo un lungo preambolo in cui a intervenire sono stati tutti i componenti della apposita commissione chiamata a decidere – arriva alle 15.51 di venerdì pomeriggio. A parlare è il sindaco Mario Landriscina, che in precedenza aveva ringraziato anche le altre cordate che si erano fatte avanti per dare un futuro calcistico alla città: «La commissione ha scelto il gruppo guidato da Massimo Nicastro». Alle spalle dei cronisti, l’avvocato Fabrizio Diana, che rappresenta il gruppo e che dello stesso è stato il collante, esulta. Il Calcio Como – anche se il nome della società deve ancora essere reso noto – ha il suo nuovo staff. Al nuovo gruppo toccherà, dopo l’investitura del sindaco, tentare di portare avanti la storia della gloriosa squadra cittadina nata nel 1907.

