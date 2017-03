Fino a questa mattina il condizionale resta d’obbligo, ma una serie di indizi porta a pensare che dentro l’unica busta per l’acquisto del Calcio Como possa esserci il nome di Doris Akosua Asomo Puni. La donna, 40 anni, nata in Ghana ma cittadina inglese con domicilio a Londra, moglie del calciatore Michael Essien – ex di Real Madrid, Chelsea e Milan e fresco di firma con il Persip Bandung di Erick Thohir – sarebbe pronta a prendere le redini del Calcio Como.

A Londra, la manager gestisce una società d’affari che si occupa di operazioni internazionali. Da qui a via Sinigaglia il passo non sarebbe breve né immediato. Se non fosse che, il 7 marzo scorso, Doris Akosua Asomo Puni ha iscritto alla camera di commercio di Como la F.C. Como Srl, società a responsabilità limitata con un valore nominale, versato, di 10mila euro. L’imprenditrice 40enne risulta il socio unico e il domicilio in Italia è a Como, in via Rezzonico, dove ha sede lo Studio Associato Palma. I professionisti, contattati, precisano di non avere informazioni sulla vendita del Como se non che «giovedì è prevista l’apertura delle buste».

La moglie di Essien, che ha fatto anche da procuratrice al marito, nelle scorse settimana si sarebbe presentata a Como per visitare lo stadio e il centro sportivo di Orsenigo. Un interessamento che ha però condiviso con molti altri potenziali acquirenti della società di via Sinigaglia. Da dicembre, il curatore fallimentare Francesco Di Michele ha ricevuto infatti molteplici visite di gruppi italiani e stranieri – non è passata inosservata ad esempio una delegazione cinese – che sembravano pronti a fare un’offerta per acquisire la società.

Fino a ieri però, le visite non si erano concretizzate in alcuna offerta. La prima è unica busta è stata infatti depositata ieri. Oggi, al momento dell’apertura, sarà possibile avere la certezza sul nome del nuovo, possibile patron azzurro e capire se il Como passerà davvero nelle mani di lady Essien. Il calciatore intanto si è legato a Thohir. E magari sul Lario “capiterà” pure l’indonesiano presidente dell’Inter.

Anna Campaniello