Nuovo acquisto per il Como in attesa del primo match di campionato previsto per domenica 3 settembre alle 15 a Seregno.

Per rinforzare la difesa è stato acquistato il terzino sinistro Roberto Di Jenno, giovane di 18enne milanese, cresciuto nell’Inter, e proveniente dalla Primavera del Torino. L’inserimento di un classe 1999 nella rosa della squadra era fondamentale ai fini del regolamento della serie D.