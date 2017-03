Ancora qualche dubbio per mister Fabio Gallo, mister del Como, alla vigilia della gara di domani a Lucca contro i rossoneri toscani, allenati da Giuseppe Galderisi. Si tratta dell’unica sfida disputata di domenica. Tutte le altre sono in programma oggi. Ma, ovviamente, in vista della trasferta non mancano le certezze. In porta ci sarà Zanotti, in difesa Nossa e Fissore. Il terzo dovrebbe essere Briganti, che è partito con i compagni, ma non è al meglio della condizione. A centrocampo ballottaggio tra Fietta e Cavalli. Sono certi di un posto da titolare Pessina e Di Quinzio. Sulle fasce due posti e tre giocatori: Sperotto, Marconi (che dovrebbe essere schierato) e Peverelli. In attacco, con titolare fisso Chinellato, Fabio Gallo si riserva la decisione dell’ultima ora per il suo compagno di reparto che sarà uno fra Le Noci, Bertani, Cristiani e Cortesi.