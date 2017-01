Domani mattina in Tribunale il responso ufficiale, ma nessun offerente si sarebbe fatto ancora avanti. Il rischio è una seconda asta deserta. Non è certa la terza chiamata

(p.an.) Domani in tribunale a Como sono in programma diverse aste, 19 solo quelle immobiliari.

Il commissario giudiziale Francesco Di Michele e il giudice delegato Marco Mancini si vedranno ad esempio per valutare le offerte su un compendio immobiliare a Casnate. Ma la vendita più attesa dalla città, non solo sulla sponda sportiva è un’altra.

Il curatore è sempre Di Michele, il giudice Mancini. Alle 11 si procede all’asta della azienda sportiva Calcio Como 1907 srl. Prezzo base 535mila euro, offerta minima 401mila 250euro, con un ribasso notevole rispetto ai 713mila iniziali. Minimo rilancio 20mila euro.

Il problema sono però le buste, ovvero gli offerenti. Entro oggi a mezzogiorno doveva essere consegnata la domanda di partecipazione alla vendita, con tanto di deposito cauzionale di 100mila euro. Buste che in base ad indiscrezioni non sarebbero arrivate. Asta deserta, quindi, se così fosse, come per la prima chiamata. A poco sarebbero serviti gli appelli, anche drammatici, lanciati dallo stesso curatore fallimentare dieci giorni fa. «O qualcuno si fa avanti o il futuro è grigio», aveva detto Di Michele. E ancora, parlando della gestione: «I costi sono alti e stiamo davvero raschiando il fondo del barile». Soldi agli sgoccioli anche per l’ordinaria amministrazione, quindi, con il fortissimo rischio di game over prima della fine del campionato.

A queste parole avevano fatto seguito l’appello del sindaco di Como, Mario Lucini e pure quello del direttore generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Perché cancellare ora una squadra dal campionato sarebbe un danno gravissimo anche per il movimento.

Così, domani la decisione più importante verrà comunque presa dal giudice. In caso di nuova asta deserta, verrà concessa una terza chiamata con una nuova riduzione del 25% per una base di circa 300mila euro?

La possibilità non è scontata, anche perché il tribunale deve tutelare il valore della società e i creditori. Poi ci sono i tempi tecnici da valutare. Correndo, ci sono almeno 35 giorni per arrivare a una nuova asta. Si andrebbe alla prima decade di marzo, tra la penultima e l’ultima gara di stagione regolare, con i giochi già probabilmente fatti in chiave playoff. La società lariana avrebbe ancora “benzina” per pagare più di un mese di campionato?