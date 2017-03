Nuovo spostamento per il rogito di vendita del Calcio Como. L’appuntamento fissato nel pomeriggio di oggi è saltato nuovamente. La motivazione rimane sempre la stessa, ossia problemi tecnici per il bonifico dall’estero all’Italia. Per ora, dunque, il passaggio di consegne a Akosua Puni Essien è saltato. Gli attori della vicenda, in ogni caso, ostentano tranquillità. Il nuovo incontro è fissato per domani, giovedì 30 marzo, alle 15 dal notaio Manfredi di Cantù.