Olginatese cede solo ai calci di rigore

Servono i calci di rigore al Como per superare il primo test della stagione, la partita di Coppa Italia serie D con l’Olginatese. I novanta minuti di gioco si erano chiusi sul 2-2, con il Como per due volte in vantaggio con Sentinelli (rigore al 20’) e Cicconi al 36’ del secondo tempo.

Olginatese in rete al 44’ con Caputo e nei minuti di recupero, al 91’, con Canalini. Poi la lotteria dei calci di rigore (otto per parte quelli calciati) ha finito con il premiare gli azzurri che ora affronteranno in coppa la Pro Patria.