È costata cara al Como la partita persa contro il Racing Roma. Due le giornate di squalifica per l’allenatore Fabio Gallo, altrettante per Antezza, una a Fietta e una a Pessina. Al tecnico viene contestato il comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, mentre per Antezza il dispositivo parla di squalifica «per avere colpito volontariamente con il piede a martello un avversario». Ammenda anche alla società (3mila euro) «perchè al rientro negli spogliatoi persona non identificata avvicinava l’arbitro e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose».