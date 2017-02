Tre squalificati (Antezza, Pessina e Fietta) e mister Fabio Gallo costretto in tribuna dopo essere stato allontanato dal campo durante la gara con il Racing Roma dal direttore di gara, il contestato fischietto friulano Luca Zufferli. Per il Como ora è tempo di pensare alla gara interna con il Prato (appuntamento domani alle 16.30 allo stadio Sinigaglia) con la formazione titolare da ridisegnare e che sarà diretta in panchina da Luca De Fraia. Gallo seguirà il match dagli uffici del Calcio Como, dove ampie vetrate consentono una buona visione del terreno di gioco.

L’undici titolare dovrebbe prevedere Zanotti in porta e Nossa, Fissore, Briganti in difesa. Ancora da decidere il centrocampo. Sicuri di un posto Cavalli e Di Quinzio. In mezzo l’alternativa è fra Damian e Cristiani. Sulle fasce ci saranno Marconi e Sperotto (quest’ultimo favorito su Peverelli). In caso di utilizzo di Cristiani a centrocampo, in attacco a fianco di Chinellato ci potrebbe essere il rilancio del giovane Cortesi.