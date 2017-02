Resta accesa la speranza di ricevere un’offerta per l’acquisto del Como, anche se i tempi stanno per scadere e domani, se non si sarà fatto avanti alcun potenziale patron, il curatore fallimentare procederà con la pubblicazione di una nuova asta. Nonostante le voci di possibili soggetti interessati, dopo la chiusura negativa della seconda asta, il 24 gennaio scorso, formalmente non ci sono offerte.

«Al momento purtroppo non ci sono novità – ha confermato ieri Francesco Di Michele, curatore fallimentare della società – Contrariamente a quanto auspicavo, per ora non ho ricevuto offerte». Domani, salvo sorprese, il curatore si troverà costretto a procedere con le decisioni su una terza asta. «Spero ancora di avere qualche offerta entro venerdì – ha detto Di Michele – Mi auguro che qualcosa possa concretizzarsi».

Diversamente, la strada è segnata. Domani è in programma una conferenza stampa per la comunicazione di alcune notizie sportive e l’incontro potrebbe diventare l’occasione anche per avere informazioni sul futuro della società. «Spero in quella occasione di avere notizie su eventuali offerte – ha concluso il curatore – Diversamente darò le informazioni sulla nuova asta e procederemo subito con la pubblicazione».

Intanto la società ha fatto sapere che si farà carico dell’ammenda rimediata contro il Livorno. Aumento dei biglietti rinviato, almeno per ora. «La gioia per la storica vittoria contro il Livorno e il supporto fondamentale dei nostri tifosi, che difficilmente scorderò, fatta eccezione per il lancio del petardo, ci hanno convinto ad assumerci l’onere della multa – dice il direttore generale Diego Foresti – Ma nulla cambierà per il futuro. È necessario evitare certe situazioni per noi dannose. Al cuore non si comanda, ma se dovessero ripetersi simili comportamenti economicamente deleteri non potemmo che intervenire sul costo dei biglietti».