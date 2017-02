Un gruppo proveniente da Londra rappresentato da un legale torinese e una seconda cordata italiana. A poco più di due settimane dal nuovo tentativo di vendita del Calcio Como, si moltiplicano le “visite” di gruppi potenzialmente interessati alla società. «C’è interesse, ma è presto per capire se saranno poi effettivamente presentate offerte concrete», dice il curatore fallimentare, Francesco Di Michele. Ieri, proprio il curatore ha incontrato i rappresentanti delle due possibili cordate, che hanno visitato lo stadio di Como e il centro sportivo di Orsenigo. Una prima delegazione è arrivata sul Lario in tarda mattinata, la seconda nel pomeriggio. Il curatore ha già fissato ulteriori appuntamenti per oggi e probabilmente anche per i prossimi giorni.

«Al momento non posso dire chi realmente ci sia dietro queste persone che si presentano e che si dicono interessate alla società – si limita a dire Di Michele – Solo il 14 marzo, con la nuova asta, capiremo quale sia la realtà dei fatti». La settimana scorsa, a Como era arrivata una delegazione cinese, con un imprenditore che sarebbe interessato all’acquisto del Calcio Como. Anche in quel caso, il gruppo ha visitato sia lo stadio Sinigaglia sia il centro sportivo di Orsenigo. Difficile però capire se, al tour lariano seguirà anche la presentazione di un’offerta per l’acquisto della società.

Oggi intanto, di Calcio Como si torna a parlare anche in Tribunale. Approda in Aula infatti l’azione revocatoria avviata in merito alla cessione del centro sportivo di Orsenigo. Se si dovesse giungere alla revoca dell’atto sulla cessione del centro sportivo passato dal Calcio Como alla S3C dei vecchi soci, l’area di allenamento storica del club azzurro non tornerà in possesso della squadra ma andrà all’asta fallimentare.

Anna Campaniello