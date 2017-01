Seconda gara con i Naxxar Lions e prima rete per Lorenzo Andriuoli. Il 20enne centravanti comasco da pochi giorni è stato ingaggiato dalla formazione che guida la classifica della serie B maltese. E ieri, nella gara pareggiata 3-3 in trasferta contro il Lija Athletic, Andriuoli ha realizzato il 2° gol del suo team (che per il giocatore lariano è anche il primo della carriera a livello professionistico dopo le esperienze nei settori giovanili di grandi squadre).

«Sono contento ma non del tutto – ammette il comasco, che a Malta è in prestito dal Genoa – perché nel finale un mio tiro all’incrocio è stato parato dal portiere avversario. Sarebbe stato fantastico regalare il successo ai Naxxar».