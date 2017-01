Paura ieri pomeriggio per un incidente viabilistico che ha visto coinvolto un camper che transitava tra Faloppio e Gironico. Due i feriti, di 43 e 31 anni, per cui all’inizio si era temuto il peggio. Le prime richieste di intervento infatti – con l’elisoccorso fatto alzare in volo – parlavano infatti di un codice rosso. Poi la situazione è migliorata anche se i feriti sono stati comunque trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna.

L’incidente ieri pomeriggio alle 15.30 sulla Garibaldina. Il camper, per cause che saranno accertate dalle forze dell’ordine, è andato a impattare contro un’auto. Ad avere la peggio è stato proprio il camper che è uscito di strada ribaltandosi. Sul posto per i soccorsi sono dovuti giungere non solo gli uomini del 118 ma anche i vigili del fuoco partiti da Como e da Appiano Gentile.