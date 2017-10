Canadair in azione anche oggi per il vasto incendio boschivo si è sviluppato ieri pomeriggio in una zona impervia tra Tavernerio, Albese e Albavilla. Le fiamme non hanno interessato le case. Non risultano feriti né intossicati, ma il fronte del rogo è vasto. La colonna di fumo bianco sopra la zona dell’incendio era ben visibile anche a molti chilometri di distanza e sono centinaia le persone che l’hanno notata e segnalata. Per monitorare la situazione dall’alto è stato utilizzato anche un drone. Al lavoro per spegnere le fiamme i gruppi antincendio della protezione civile, con il support degli aerei Canadair

. Il vento che si era alzato nel tardo pomeriggio di ieri ha complicato la situazione. Ancora da chiarire la causa del rogo.