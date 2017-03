All’Hotel San Biagio di Bolzaneto (Genova), si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio 2017-2020. Le società della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso hanno eletto Marco Mugnani nuovo presidente federale con 63 voti (su 67). Cinquantotto anni, già presidente dello Sport Club Renese e vicepresidente federale nell’ultimo quadriennio, Mugnani succede al porlezzese Narcisio Gobbi, alla guida della Ficsf dal 2005 e omaggiato dalla platea dei delegati di un grande applauso di ringraziamento per quanto fatto al servizio del movimento remiero nei suoi 26 anni di dirigenza federale. Una disciplina, questa, che da sempre nel Comasco – suo Lario e sul Ceresio – ha grande seguito e che ha un largo numero di praticanti.

In consiglio, assieme a Mugnani, opereranno anche Andrea Mazzanti, Silvia Vaccani, Roberto Frizzarin, Gb Nicolini, Luciano Checola e Franco Baruffaldi. Eletti in quota Atleti Viviana Bruni e in quota Tecnici Roberto Moscatelli. Nuovo presidente del Collegio dei revisori dei conti è Alberto Castelli.

Nel corso della mattinata si sono svolte le premiazioni di atleti e società in evidenza nella stagione 2016 e la consegna delle Onde d’Oro (Rosanna Merlino e Marco De Alberti), d’Argento (Cristian Papa e Club Sportivo Urania) e Bronzo (Alessandro Ramoni) alla presenza di Sandro Rossi, rappresentante Dsa (Discipline sportive associate) al Coni, Vittorio Ottonello (presidente Coni Liguria) e Antonio Micillo (delegato Coni Genova).

Tra le società, in evidenza il Club Sportivo Urania vincitore per il terzo anno consecutivo della classifica generale, la Polisportiva Monte Isola 2002 (leader nella Vip 7.50), la Società Remiera Gianni Figari (prima nel Gozzo), la Canottieri Corgeno (leader nell’Elba) e la Canottieri Arolo (prima nella Jole). Applausi per i vincitori delle classifiche Atleti: Serena Mossi (Aurora Blevio) e Alan Cresto (Aldo Meda Cima) tra gli Allievi, Arianna Moscatelli (Urania) e Giovanni Borgonovo (Aldo Meda Cima) tra i Cadetti, Federica Fossa (Urania) e Gabriele Campi (Porto Ceresio) tra i Ragazzi, Ilaria Bavazzano (Urania) e Marco Cozzi (Porto Ceresio) tra gli Juniores, Elena De Pieri (Porto Ceresio) e Alex Solari (Gianni Figari Santa Margherita Ligure) tra i Senior.