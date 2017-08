In attesa del raduno di domani (ore 18 al centro sportivo Toto Caimi), la Pallacanestro Cantù ha comunicato l’ingaggio di Christian Charles Burns, giocatore con passaporto italiano e nel giro della Nazionale di Ettore Messina.

Burns, classe 1985, gioca nei ruoli di ala grande e centro. Nell’ultima stagione ha giocato a Brescia; in precedenza si era visto in Italia con la maglia della Sutor Montegranaro.

Sotto le plance si dividerà i compiti con gli altri due lunghi che sono arrivati in Brianza durante il mercato, Andrea Crosariol e Charles Thomas.

La squadra, dopo la passerella di domani, inizierà poi gli allenamenti agli ordini di Marco Sodini (lo scorso anno vice-coach), che alla fine potrebbe anche essere nominato capo-allenatore, con a fianco Kiril Bolshakov, uomo di fiducia del patron Dmitri Gerasimenko.