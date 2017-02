Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica con richiesta di sequestro e diffida per la situazione di pericolo e di degrado in cui versa il ponte Cantù-Asnago-Cermenate che sovrasta la ferrovia Milano-Como-Chiasso.

“Già da Novembre 2016 la Provincia ha imposto il divieto di transito a tutti i veicolo che superano le 7,5 tonnellate. Nonostante tale divieto però, sono esentati dal divieto gli autobus di linea, che ogni giorno transitano sul ponte, che con il loro carico di studenti superano abbondantemente le 19 tonnellate – Denuncia il Codacons – Ogni giorno su quel ponte passano più di 100 autobus, per la precisione 101, in entrambe le direzioni, e in un qualsiasi giorno della settimana”.

Perché tutte le volte in Italia dobbiamo aspettare che si verifichi una tragedia con dei morti prima di intervenire sui problemi? Aggiunge il Codacons nel suo comunicato, che poi conclude: è necessario intervenire subito per mettere a norma il ponte, rendendolo conforme con le norme di legge, scongiurando il pericolo per la salute pubblica.