Carlo Recalcati non ha sciolto la riserva e la Pallacanestro Cantù si sta guardando in giro. Il 72enne tecnico ha ricevuto in queste ore, nero su bianco, la proposta di contratto del club brianzolo, che gli ha chiesto una risposta entro stasera. Ma la società sta già riflettendo rispetto a un eventuale “no”, che non sarebbe poi una ipotesi da escludere. Due, nel caso, le soluzioni. Una interna, con la promozione a capoallenatore dell’attuale vice di Kiril Bolshakov, Marco Sodini. Oppure il “papabile” potrebbe essere Luca Bechi, livornese, classe 1970.