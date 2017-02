Obiettivo diecimila spettatori per le tre sfilate del Carnevale canturino, che vanta una storia di ben 91 anni e può contare sui «carri allegorici più grandi della Lombardia», come sottolinea il presidente dell’associazione promotrice Fabio Frigerio. «Veniamo da anni di difficoltà legate al maltempo e a difficoltà economiche – aggiunge – ma quest’anno speriamo di raggiungere numeri importanti di presenze». La prima delle tre sfilate è in programma domenica prossima, 19 febbraio. Si replicherà poi la settimana successiva, domenica 26 febbraio per chiudere infine sabato 4 marzo con la proclamazione del vincitore.

«I carri principali saranno sette, compreso quello tradizionale di Truciolo, maschera ufficiale di Cantù – spiega il presidente dell’associazione Carnevale Canturino – Ci saranno poi bande musicali, gruppi folkloristici e mascherati. Per motivi di sicurezza, non possiamo più contare sulla presenza di carri provenienti da altri paesi e città perché le norme per muover e far sfilare queste “opere”sono molto stringenti e sono richieste certificazioni particolari».

Le sfilate inizieranno alle 14 e termineranno alle 17.30. Il biglietto d’ingresso è gratuito per i bambini nati dopo il primo gennaio 2003 e costa 5 euro per tutti gli altri spettatori. «Il problema economico è purtroppo una realtà – dice Frigerio – Non abbiamo contributi pubblici e dobbiamo sostenere spese importanti. I volontari ci permettono di stare in piedi, ma per coprire almeno i costi principali abbiamo bisogno di raggiungere quota 10mila spettatori paganti».

Inoltre la Pro Cantù organizza, con il sostegno del Centro Commerciale Mirabello, la sfilata delle mascherine. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 marzo e i partecipanti saranno divisi in tre gruppi, bambini fino a 6 anni, dai 6 ai 12 anni e dai 13 in su. La sfilata sarà presentata e animata da Mary Calvo e Lara Ferrario. Dettagli e iscrizioni sul sito www.procantu.co.it.