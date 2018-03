Severità massima per chi transita col semaforo rosso a Cantù. Verranno infatti attivati, a partire da mercoledì, altri due photored, i sistemi di rilevazione delle infrazioni posizionati in prossimità dei semafori. Nella Città del mobile già due di questi apparecchi sono accesi: si tratta di quelli in via Manzoni, in prossimità delle scuole medie “Tibaldi”, e in via Fossano, all’altezza di via Torre. Da mercoledì si accenderanno anche quelli in via Papa Giovanni XXIII, all’altezza del liceo “Fermi”, e in viale Lombardia, all’incrocio con via Baracca. Pochi giorni fa è stata emessa l’ordinanza della Polizia locale di Cantù che stabilisce l’attivazione dei due nuovi apparecchi.